عريس يمني في السعودية تنتهي فرحة زواجه في مركز الشرطة

أعلنت مصادر في المملكة العربية السعودية، أن الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان، توصلت إلى شخص أطلق النار من سلاح آلي “كلاشنكوف” في محافظة ضمد؛ ما تسبب في إصابة سيارة مقيم سوداني.

ووفق صحيفة “عكاظ” المحلية، تم إلقاء القبض على الجاني، وأحيل للنيابة العامة؛ لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، ومنها استخدامه السلاح وإطلاق النار في ليلة عقد زفافه.

وتمكن رجال الأمن من ضبط مطلق النار، بعد تحريات مكثفة أسفرت عن كشف هويته قبل الوصول إليه، حيث تبين أنه عريس استخدم السلاح لإطلاق عدة رصاصات عشوائية منه؛ تعبيرًا عن فرحته بمناسبة عقد قرانه.

وذكر شهود عيان، أن العريس يمني الجنسية، وارتكب عدة مخالفات، منها: استخدام السلاح وإطلاق النار وإصابة سيارة بجوار منزل قائدها، فضلًا عن مخالفته الأنظمة باستخدام تصريح زواج لا يعود إليه، بل مسجل باسم مواطن سعودي.

واستخدم العريس التصريح المذكور لإتمام زواجه في قاعة أفراح بصورة غير نظامية، قبل أن تتمكن الشرطة من فك لغز اختراق رصاصة طائشة أصابت سيارة مقيم سوداني، كانت متوقفة بجوار منزله.