البحرين تبدأ الخميس نقل مواطنيها من العراق

أعلنت الخطوط الجوية البحرينية، أنها ستبدأ الخميس، تشغيل رحلاتها من مطار النجف الدولي، جنوب العراق، إلى العاصمة المنامة، لنقل مسافريها الموجودين بالعراق.

جاء ذلك وفق بيان لشركة طيران الخليج، الناقل الوطني لمملكة البحرين، الأربعاء، نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وبحسب المصدر ذاته، ستبدأ عملية نقل المواطنين البحرينيين من العراق في الفترة من 16 ـ 21 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وسيكون بإمكان المسافرين ممن لا يحملون تذاكر طيران الخليج، والذين سافروا إلى العراق برًا أو مع شركات طيران أخرى، شراء تذاكر من مطار النجف الدولي (جنوب) على متن أي رحلة تابعة للشركة خلال الفترة المذكورة، وفق ذات المصدر.

وقالت الشركة، إنها تعمل مع سفارة البحرين لدى العراق، وقنصليتها في النجف، للتواصل مع مسافري طيران الخليج الراغبين في العودة إلى المملكة.

وفي الخامس من يناير الجاري، أعلنت ”طيران الخليج“، أنها تعمل على تأمين رحلات إخلاء مواطنيها من العراق.

وذكرت في بيان أوردته، آنذاك، وكالة أنباء البحرين، أن العمل جار مع أجهزة الدولة المعنية، وعلى رأسها وزارة الخارجية ممثلة بسفارة المملكة في العراق للقيام بعملية الإخلاء.

ويشهد العراق توترات متصاعدة منذ اغتيال قائد ”فيلق القدس“ الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، القيادي بـ ”الحشد الشعبي“ العراقي، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير.

والأربعاء الماضي، ردت إيران، بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان جنودا أمريكيين، شمال العراق وغربه.