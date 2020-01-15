في زيارة غير معلنة.. وزيرة الدفاع الألمانية تصل العراق

وصلت وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب كارينباور إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة غير معلنة.

وقالت مصادر حكومية عراقية، لـ“إرم نيوز“، إن ”وزيرة الدفاع الألماني أنجريت كرامب كارينباور وصلت بشكل مفاجئ إلى العاصمة بغداد؛ من أجل بحث قضية قرار مجلس النواب العراقي القاضي بسحب كافة القوات الأجنبية من العراق“.

وبينت المصادر أن ”ألمانيا لديها قوات في العراق ضمن قوات التحالف الدولي، وهذه الدعوة تأتي بعد إصرار بغداد على تنفيذ قرار البرلمان، فوزيرة الدفاع الألماني تريد توضيح تبعات هذا القرار ومعرفة آلية الانسحاب“.

وأعلن الجيش الألماني في (15 مايو/أيار 2019)، أنه علق حتى إشعار آخر عمليات التدريب العسكري في العراق؛ بسبب المخاطر المتصلة بالتوتر مع إيران.