نجل السيستاني يستقبل جثماني سليماني والمهندس في النجف‎

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

ذكر التلفزيون العراقي اليوم السبت أن محمد رضا السيستاني نجل المرجع الديني الأعلى لشيعة العراق استقبل جثماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في مدينة النجف. وقال التلفزيون الحكومي: ”نجل المرجع الديني الأعلى السيد محمد رضا السيستاني يستقبل جثامين شهداء الحشد الشعبي في النجف…