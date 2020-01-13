 تشييع الفنان البحريني علي الغرير ودفنه في المنامة (فيديو) – إرم نيوز‬‎

تشييع الفنان البحريني علي الغرير ودفنه في المنامة (فيديو)

تشييع الفنان البحريني علي الغرير ودفنه في المنامة (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

شيعت جموع غفيرة، صباح اليوم الاثنين، الفنان البحريني علي الغرير إلى مثواه الأخير بعد أن وافته المنية أمس الأحد عن 52 عاما، إثر سكتة قلبية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، مشاركة حشد كبير في تشييع الفنان الراحل، حيث ووري جثمانه في مقبرة المنامة.

واشتهر الغرير، الذي يكنى بلقب ”طفاشوه“، بأدواره الكوميدية، ويعد من أبرز الفنانين الخليجيين بشكل عام، والبحرينيين على وجه الخصوص.

ونعى عدد من الفنانين والمواطنين البحرينيين الفنان الراحل، معبرين عن حزنهم إثر رحيله المفاجئ.

كما وجه ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، للتكفل برعاية أبناء الفنان الغرير.

وجرى على نطاق واسع تداول المقاطع والشواهد على مكانة الراحل في قلوب الجماهير الخليجية.

ونشر مغرد على تويتر مقطع فيديو قال فيه: ”جدتي قبل اسبوع طلبت منه صورة في تايلاند وهذا كان رده رحمة الله عليه ، قلب طيب و وجه بشوش ونال محبة الناس بأخلاقه وأدخل السعادة بقلوبهم بحسه الفكاهي الله يرحمه و يغفر له.“

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