تحت شعار ”ماكو وطن ماكو دوام“..اعتصام مفتوح أمام وزارة التعليم وسط بغداد (صور)

نظم مئات من طلبة الجامعات في العاصمة العراقية بغداد، يوم الأحد، اعتصاما مفتوحا أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسط العاصمة، ومنعوا دخول الموظفين والوزير إليها.

وقال محمد علي، أحد منظمي الاعتصام أمام وزارة التعليم، لـ“إرم نيوز“، إن ”اعتصام الطلبة أمام مبنى الوزارة، جاء بعد الضغوطات، التي تمارسها وزارة التعليم ضد الجامعات، بضرورة تغييب وفصل الطلبة، الذين يضربون عن الدوام، وينظمون مسيرات احتجاجية، للتضامن مع ثورة أكتوبر في البلاد“.

وبين علي أن ”المعتصمين أمام وزارة التعليم، رفعوا شعار (ماكو وطن ماكو دوام)، وأكدوا أن الاعتصام سيكون مفتوحا ويرفض رفع اعتصام ساحة التحرير، بعد تحقيق كامل مطالب المتظاهرين في عموم العراق، وكذلك، تم الاتفاق على منع دخول الموظفين إلى مبنى الوزارة، لأي ظرف كان“.

إلى ذلك قال مصدر مسؤول في قيادة عمليات بغداد، لـ“إرم نيوز“، إن ”القيادة سترسل وفدا للتفاوض مع المعتصمين أمام مبنى وزارة التعليم العالي، وسط العاصمة، من أجل رفع خيم الاعتصام والاكتفاء، في التظاهر“.

وأكد أنه ”في حال رفض المعتصمين، فض الاعتصام، فستجبر قيادة عمليات بغداد، على طلب تدخل قوات مكافحة الشغب، فلا يمكن تعطيل عمل وزارة مهمة، كوزارة التعليم العالي، فهذا الأمر سيوقف عمل كافة الجامعات الحكومية والأهلية في عموم العراق“.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد، وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تظاهرات منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تخللها قطع للطرق وإغلاق لعدد من الدوائر الحكومية، وإضراب عن الدوام.