استقالة حمدوك واتفاق سياسي جديد.. أبرز الأحداث التي شهدها السودان خلال 2022

شهد العام 2022 عددا من الأحداث البارزة في السودان على الأصعدة كافة، كان أبرزها تقلبات شهدتها الساحة السياسية انعكست سلبًا على مجمل الأوضاع بالبلاد وما تمر به من أزمات، حيث فشلت جميع المحاولات في الخروج منها حتى وصلت إلى التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري، الذي ينتظر أن يكون طوق نجاة لما يمر به السودان في حال تم التوقيع النهائي عليه من الأطراف المعنية.

استقالة حمدوك

بدأ السودانيون أولى أيام عام 2022 وتحديدًا في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، باستقالة رئيس مجلس الوزراء السابق عبدالله حمدوك من منصبه، والتي جاءت بعد خلافات حادة بين المكونين العسكري والمدني انتهت بحل الحكومة وإعلان حالة الطوارئ واعتقاله شخصياً ووضعه قيد الإقامة الجبرية مع عدد من قيادات الحرية والتغيير قبل أن يتم الدفع به مجددا رئيسا لمجلس الوزراء إثر اتفاق بينه ورئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.