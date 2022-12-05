أمريكا وشركاؤها يحثون السودان على الانتهاء من تشكيل "حكومة مدنية"

دعوة لاستئناف الدعم

من جهتها، دعت الآلية الثلاثية "الأممية الأفريقية"، اليوم الإثنين، المانحين إلى استئناف الدعم المالي للسودان بالكامل بمجرد تشكيل حكومة فعّالة، وذلك بعد توقيع "الاتفاق الإطاري".

وقالت الآلية التي قادت العملية السياسية المنتجة للاتفاق السياسي، إن "الاتفاق يمثل خطوة أولى مهمة نحو استعادة فترة انتقالية مستدامة وتشكيل حكومة مدنية وديمقراطية وخاضعة للمساءلة وذات مصداقية".

وأكدت الآلية الثلاثية، أهمية البدء في العمل دون تأخير في المرحلة الثانية من العملية، داعية لإجراء مشاورات واسعة النطاق لمعالجة القضايا العالقة التي توخاها الموقعون على اتفاق الإطار السياسي، حسب البيان.

وأشار البيان إلى أن القضايا العالقة تشمل "العدالة والعدالة الانتقالية، وإصلاح القطاع الأمني، ووضع لجنة تفكيك نظام البشير، واتفاقية جوبا للسلام، والاقتصاد، والشرق".

وأضاف أن "الآلية تحثّ وبشدّة القوى السياسية الرئيسية التي لم توقع بعد على الاتفاق الإطاري للانضمام إلى العملية السياسية".

ودعت الآلية الثلاثية السلطات الانتقالية إلى الالتزام باحترام وحماية حقوق وحريات جميع السودانيين لضمان نجاح العملية السياسية الجارية، مؤكدة استعدادها لتقديم المساعدة للخطوات التالية للعملية لصالح السلام والعدالة والتنمية التي يستحقها شعب السودان.