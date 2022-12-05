أمريكا وشركاؤها يحثون السودان على الانتهاء من تشكيل "حكومة مدنية"
رحبت الولايات المتحدة وشركاؤها بالاتفاق الإطاري للانتقال السياسي الذي جرى توقيعه في السودان اليوم الاثنين وحثوا جميع الأطراف على بذل الجهود للانتهاء من المفاوضات بشأن حكومة جديدة بقيادة مدنية.
وقالت الدول في بيان مشترك: "هذا هو العامل الرئيسي لاستئناف مساعدات التنمية الدولية وتعميق التعاون بين حكومة السودان والشركاء الدوليين".
وتابع البيان: "نحن نعمل مع الشركاء لتنسيق دعم اقتصادي كبير لحكومة انتقالية بقيادة مدنية للمساعدة في التصدي للتحديات التي تواجه شعب السودان".
وتشمل الدول الموقعة على البيان النرويج والسعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة.
دعوة لاستئناف الدعم
من جهتها، دعت الآلية الثلاثية "الأممية الأفريقية"، اليوم الإثنين، المانحين إلى استئناف الدعم المالي للسودان بالكامل بمجرد تشكيل حكومة فعّالة، وذلك بعد توقيع "الاتفاق الإطاري".
وقالت الآلية التي قادت العملية السياسية المنتجة للاتفاق السياسي، إن "الاتفاق يمثل خطوة أولى مهمة نحو استعادة فترة انتقالية مستدامة وتشكيل حكومة مدنية وديمقراطية وخاضعة للمساءلة وذات مصداقية".
وأكدت الآلية الثلاثية، أهمية البدء في العمل دون تأخير في المرحلة الثانية من العملية، داعية لإجراء مشاورات واسعة النطاق لمعالجة القضايا العالقة التي توخاها الموقعون على اتفاق الإطار السياسي، حسب البيان.
وأشار البيان إلى أن القضايا العالقة تشمل "العدالة والعدالة الانتقالية، وإصلاح القطاع الأمني، ووضع لجنة تفكيك نظام البشير، واتفاقية جوبا للسلام، والاقتصاد، والشرق".
وأضاف أن "الآلية تحثّ وبشدّة القوى السياسية الرئيسية التي لم توقع بعد على الاتفاق الإطاري للانضمام إلى العملية السياسية".
ودعت الآلية الثلاثية السلطات الانتقالية إلى الالتزام باحترام وحماية حقوق وحريات جميع السودانيين لضمان نجاح العملية السياسية الجارية، مؤكدة استعدادها لتقديم المساعدة للخطوات التالية للعملية لصالح السلام والعدالة والتنمية التي يستحقها شعب السودان.
ترحيب مصري
بدورها، دعت مصر أطراف المجتمع الدولي إلى توفير كل عناصر الدعم لدولة السودان، بما يمكنها من عبور المرحلة الانتقالية بنجاح، وتحقيق مصلحة الشعب السوداني بكافة أطيافه.
وأكدت مصر أن هذا الاتفاق يعد خُطوة هامة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان.
وأعربت مصر في بيان رسمي صادر عن خارجيتها ،عن دعمها الكامل للاتفاق، واستعدادها للتعاون مع مختلف الأطراف السودانية في جُهودها للبناء عليه، وصولًا لاتفاق نهائي يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، ويعزز من دور السودان الداعم للسلام والاستقرار في المنطقة والقارة الأفريقية.
ودعت مصر لأن يمثل الاتفاق بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار للشعب السوداني، في ظل الروابط التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين ووحدة مصير شعبي وادي النيل.
ووقعت قوى سياسية مدنية مع المكون العسكري بالسودان، الإثنين، على "اتفاق سياسي إطاري" لإنهاء الأزمة السياسية واستئناف مسار الحكم الانتقالي.
وينتظر أن يُستكمل الاتفاق، خلال الأيام المقبلة، بـ "اتفاق نهائي" تعقبه إجراءات تشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة تقود البلاد لفترة انتقالية مدتها 24 شهرًا، تعقبها انتخابات عامة يختار فيها السودانيون حكومتهم الديمقراطية.
في ذات الإطار، رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، بالبيان المشترك للاتفاق على إطار سياسي مبدئي في المرحلة الانتقالية التي تعدّ خطوة مهمة نحو بناء حكومة سودانية بقيادة مدنية وفق الترتيبات الدستورية للوصول إلى فترة انتقالية تنتهي بانتخابات ستسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.
وأكد الحجرف استمرار موقف مجلس التعاون الثابت والداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام، وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان، ودعم المجلس للآلية الثلاثية في تسهيل الحوار والمباحثات بين أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان.