البرهان: الجيش ملتزم بالخروج من العمل السياسي في السودان

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة ستفي بالتزامها الخاص بالخروج من العمل السياسي، والتفرغ لحماية الفترة الانتقالية في البلاد.

وقال قائد الجيش الفريق أول البرهان، خلال كلمة له أمام افتتاح اجتماع لجنة تنسيق أمني أفريقي في الخرطوم، إن "السودان يستشرف مرحلة جديدة يتطلع فيها الشعب إلى توافق وطني تشارك فيه كل السياسية والمجتمعية والشبابية"، مشيرا إلى بروز العديد من المبادرات للوصول إلى حل للوضع الراهن.

وأكد البرهان، أن "الجيش سيفي بالتزامه بالنأي عن المشاركة في العمل السياسي وترك الأمر برمته للقوى السياسية، للوصول لاتفاق يفضي إلى حكومة مدنية انتقالية من الكفاءات غير الحزبية وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة".

وشدد قائد الجيش، أن القوات المسلحة ستعمل على حماية الانتقال وصون أمن وسلامة البلاد.

ويمر السودان بتجربة انتقال "هشة" عقب سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، في نيسان/ أبريل 2019، بينما تقود الآلية الأممية الأفريقية حاليا عملية سياسية بين الأطراف لإنهاء الأزمة.

وكانت الآلية الأممية الأفريقية كشفت تفاصيل العملية السياسية بين الأطراف السودانية، مؤكدة أنها ستدعو خلال الأيام القليلة المقبلة إلى محادثات غير مباشرة ومباشرة، من أجل التوصل لاتفاق وإنهاء الأزمة السياسية.

وقالت إنها "تسلمت وثيقة من القيادة العسكرية تتضمن تعليقاتهم وتعديلاتهم على مسودة الوثيقة الدستورية التي أعدتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، تعكس تفاهمات أساسية تم التوصل إليها بين العسكريين ومحاوريهم من قوى الحرية والتغيير.