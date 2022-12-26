الكشف عن سبب مقتل مغنية الراب السودانية رنا بدر الدين

ماتت مقتولة، بعد تعرضها للضرب بآلة صلبة.. تفاصيل تثير الجدل في قضية مغنية الراب السودانية رنا بدر الدين.

رنا التي ظهرت لأول مرة في عام 2011 كمغنية راب سودانية، وجدت كجثة هامدة في شقة بحي البلدية في السودان، حيث أوضحت التحقيقات أن ابن الشاكي هو الجاني ويبلغ من العمر 26 عاما، وهو ابن صاحب العقار الذي تسكن فيه، وذلك بعد مشادة كلامية نشبت بينهما وتطورت للأيدي، حيث تعرضت الضحية للضرب بأداة خشبية على رأسها ووجهها.

والدة رنا أكدت أن ابنتها صاحبة الـ35 عاما كانت تتعاطى المخدرات، وخرجت قبل 10 أيام من المنزل ولم تعد، فيما كثرت التعليقات التي تستنكر الوضع الأمني في السودان.