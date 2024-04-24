محللون يقللون من أثر انحياز الزعيم القبلي موسى هلال للجيش السوداني

قلل محللون سودانيون من شأن إعلان الزعيم القبلي المثير للجدل موسى هلال دعمه للجيش في حربه التي يخوضها ضد قوات الدعم السريع، بعد بقائه منذ اندلاع الصراع على الحياد.

ووفق محللين، فإن إعلان مؤسس ميليشيا الجنجويد لن يكون له تأثير على مسار الحرب الدائرة، لا سيما وأنه يكن العداء لقوات الدعم السريع التي سبق أن اعتقلته في نوفمبر 2017، وكان وقتها يقود فصيلاً عسكرياً في دارفور، بعد اتهامه من قبل الأمم المتحدة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في المنطقة المضطربة.

وفي مارس/آذار 2021، أطلق سراحه من سجن في العاصمة الخرطوم بعد صدور عفو عنه من مجلس السيادة.

خطوة متأخرة

ورأى المحلل السياسي يوسف سراج الدين أن "خطوة هلال بالانحياز للجيش جاءت متأخرة بعد أن أكملت الحرب عاماً كاملاً، من دون أن يكون له موقف واضح، في وقت كانت الإرهاصات تشير إلى أن موقف الإدارة الأهلية في إقليم دارفور يتماهى مع قوات الدعم السريع".

وقال سراج الدين، لـ "إرم نيوز"، إن موسى هلال الذي أعلن موقفه من الحرب بالتزامن مع خروج بعض حركات دارفور من خانة الحياد بين طرفي الحرب في السودان، أطلق مخاطبة مسجلة جاءت خجولة وتنقصها الصراحة.

وأشار إلى أن البعض يرى أن تصريحات هلال نفسها قديمة، وأنه جرت مراجعات لاحقاً في موقفه من الحرب.