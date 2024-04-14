"الدعم السريع" تسيطر على مقر قوات تتبع للجيش السوداني في دارفور

نجحت قوات الدعم السريع في السيطرة على مقر قوات تتبع للجيش السوداني، في مدينة مليط شمالي دارفور، عقب معارك ضارية استمرت ساعات طويلة، وفق شهود عيان.

وقال شهود عيان، لـ"إرم نيوز"، إن المعارك في مدينة مليط القريبة من الحدود مع دولتي "ليبيا وتشاد" تأتي امتدادا لمعارك سابقة بين الطرفين اندلعت، يوم السبت، غرب مدينة الفاشر، في مواقع سيطرت عليها حركات مسلحة تابعة للجيش السوداني.