كشفت وكالة أنباء "فارس" الذراع الإعلامي للحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في طهران، الأربعاء.

وقالت الوكالة، إن نتائج تحقيق أجرته كشفت أن "مقر إقامة هنية الواقع في الطابق الرابع من مبنى في حي زعفرانية أصيب بقذيفة (جو - أرض) وتم تدميره، وقتل هو وأحد حراسه".

ويقع حي "زعفرانية" الراقي شمال طهران ويضم مبانيَ سكنية فاخرة وسفارات أجنبية ومجموعة من المتاحف، بما في ذلك "مجمّع سعد آباد".

وأضافت الوكالة: "ما ثبت في التحقيقات أن هذا العمل العسكري تم التخطيط له وتنفيذه من قبل النظام الإسرائيلي، وتعرض منزل هنية لعمل إرهابي من قبل إسرائيل"، على حد تعبيرها.

وأكدت أنه "سيتم نشر المزيد من التفاصيل قريباً من قبل الجهات الرسمية إذا لزم الأمر".



