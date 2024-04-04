الجيش السوداني يجدد قصفه العشوائي على مناطق في دارفور

ويأتي الهجوم الجوي الأخير امتدادًا لغارات جوية عشوائية شنّها الجيش قبل يومين على مناطق متعددة في دارفور، شملت مدن "الفاشر، وكبكابية، وكتم"، وأسفرت عن مقتل وجرح عشرات المدنيين، وتدمير عدد من المنازل وجزء من مستشفى كبكابية.

ونشرت منظمة "مناصرة ضحايا دارفور"، اليوم الخميس، على منصة "إكس" صورًا وفيديوهات توضّح حجم الدمار والخراب الذي أصاب الجسر الوحيد في مدينة نيالا، الرابط بين جنوب المدينة وشمالها، جراء الغارات الجوية للطيران الحربي التابع للجيش.

وندّدت "منظمة مناصرة ضحايا دارفور" بالغارات الجوية للجيش السوداني على نيالا، داعية إلى وقف الحرب في السودان ومحاسبة الجناة.

وأضافت المنظمة على صفحتها في منصة "إكس"، أن "الطيران الحربي التابع للجيش السوداني قصف مدنية نيالا في ولاية جنوب دارفور في منتصف الليلة البارحة، حيث تركز القصف الجوي على القيادة العامة للجيش التي استولت عليها قوات الدعم السريع، كما استهدفت الغارات "حي الوادي، وتكساس غرب".