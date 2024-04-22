بعد قطع الرؤوس.. فيديو جديد يوثق إعدام الجيش السوداني مدنيين

مرة أخرى يُصدم السودانيون بمحتوى فيديو يُظهر مجموعة من جنود وضباط الجيش السوداني وهم يحتفون بقتل عدد من الأشخاص بزي مدني، وسط تأكيدات مجموعات حقوقية وقيادات سياسية بأن الضحايا هم مواطنون جرى إنزالهم من عربة سفر قبل إعدامهم للاشتباه في تبعيتهم لقوات الدعم السريع.

ووقعت الحادثة يوم أمس الأحد، في مدينة الأبيض شمال كردفان، ما أعاد للأذهان واقعة مشابهة حدثت بذات المدينة في فبراير/ شباط الماضي، عُرفت بجريمة "جز الرؤوس" حيث جرى توثيقها هي الأخرى في مقطع فيديو يُظهر مجموعة من جنود الجيش السوداني وهم يرفعون رؤوس أشخاص قالوا إنهم يتبعون لقوات الدعم السريع قبل أن يتضح لاحقًا أنهم شباب مدنيون تم القبض عليهم حينما كانوا في طريقهم إلى مناطقهم وسط السودان.

واعتبرت قيادات سياسية ومجموعات حقوقية ما جرى يوم الأحد في مدينة الأبيض "جريمة حرب مكتملة الأركان وعملًا إرهابيًا يستوجب الإدانة" لجهة أن الضحايا مدنيون تم إعدامهم لانحدارهم من الحاضنة الاجتماعية لقوات الدعم السريع بغرب السودان.

"سلوك إرهابي"

وقال نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، خالد عمر يوسف، إن "الفيديو البشع المتداول الذي يصور احتفاء منسوبين للقوات المسلحة يتقدمهم ضابط رفيع الرتبة بقتل همجي لمجموعة من الذين يرتدون زيًا مدنيًا وسط صيحات التكبير والتهليل، هو امتداد لسلوك إرهابي تتصاعد وتيرته، ويقود لتحويل هذه الحرب اللعينة لحرب شاملة تغذيها نعرات وضغائن اجتماعية لن تبقي ولن تذر".

وأكد يوسف على منصة "إكس" أن ما وقع "فعل إجرامي يجب أن ترتفع الأصوات بإدانته وأن يحاكم مرتكبوه الذين وثقت الصورة فعلهم الشنيع".

وأضاف أن "من لا يرى بشاعة هذه الحرب ودناءة أهداف من يقفون خلف استمرارها وطبيعة مشروعهم، عليه أن يراجع سلامة بصيرته ووجدانه"، مشددًا على فضح بشاعات الحرب وإدانة من يقفون خلفها ومحاسبتهم على أفعالهم، والوقوف سدًا منيعًا أمام مخططات تمزيق البلاد التي تتصاعد وتيرتها مع استمرار الحرب، وفق قوله.

وأوضح أن "الطريق إلى ذلك بوقف الحرب، ومحاربة خطابات وأفعال تغذيتها وتمزيق نسيجها الاجتماعي، وفضح الانتهاكات الفظيعة التي تحدث فيها ومحاسبة مرتكبيها، واختيار مسار سلمي لمعالجة أسباب الصراع بصورة جذرية بما يقود لسلام مستدام في السودان".