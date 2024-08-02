غادر النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، الجمعة، طهران متجهًا إلى قطر للمشاركة في مراسم تشييع ودفن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وحارسه الشخصي وسيم أبو شعبان.

وقالت الرئاسة الإيرانية، إن "النائب الأول للرئيس محمد رضا عارف ترأس وفدًا إلى قطر للمشاركة في مراسم التشييع والدفن".

وستُجرى، بعد صلاة الجمعة، مراسم تشييع إسماعيل هنية، ووسيم أبو شعبان، في العاصمة القطرية الدوحة، وبعدها يواريا الثرى فيها.

وجرى اغتيال هنية ومرافقه الشخصي بهجوم استهدف مقر إقامته شمالي طهران، فجر الأربعاء الماضي، فيما حمّلت طهران، وحركة حماس، إسرائيل مسؤولية الهجوم.

وجرت، صباح الخميس، مراسم تشييع شارك فيها الآلاف من الإيرانيين لجثمان هنية ومرافقه الشخصي في باحة جامعة طهران، وقد أدى المرشد علي خامنئي صلاة الجنازة على جثمان هنية.

وشكلت عملية الاغتيال التي وقعت في قلب العاصمة طهران صدمة وحرجًا للأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإيرانية، لا سيما الحرس الثوري الذي كان يتولّى توفير الحماية لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

ووصل هنية إلى طهران، يوم الثلاثاء الماضي، وشارك في مراسم أداء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لليمين الدستورية في مبنى البرلمان.

وتوعد كبار المسؤولين في إيران، من بينهم خامنئي، بالثأر من إسرائيل على خلفية مهاجمة إسماعيل هنية، واغتياله داخل الأراضي الإيرانية.