"الدعم السريع" ترد على اتهامها بالسعي لـ"ترسيم دولة جديدة" غرب السودان

ردت قوات الدعم السريع السودانية على اتهامها بالسعي إلى ترسيم دولة جديدة في غرب السودان، مؤكدة أن هذه "ادعاءات كاذبة لإذكاء نار الفتنة القبلية".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مستشار قائد قوات الدعم السريع السودانية الباشا طبيق لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أمس الاثنين، ردا على اتهامات وجهها حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي.

وقال طبيق إن مناوي "يعمل الآن مع الجيش لتجويع المواطنين ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وهذا هو الواقع الموجود الآن".

وأضاف أن "تسجيلات المواطنين تنفي ما يدعيه مناوي وفلول النظام البائد بأن قوات الدعم السريع تحاصر الفاشر للتجويع".

وأكد أن المواطنين "يتمنون أن تسيطر قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر حتى تصلهم المساعدات الإنسانية".

وأشار إلى أن مناوي "فقد العضوية في حركته، وكانت هنالك استقالات جماعية نتيجة لتصرفاته الهوجاء وقراراته الخاطئة".

وقال طبيق إن قوات الدعم السريع لم يكن خيارها التصعيد العسكري في ولاية شمال دارفور.

وأضاف أن "فصل دارفور عن بقية السودان حديث عارٍ من الصحة تماما".