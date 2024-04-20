السودان.. انضمام 35 ألف مقاتل لـ"الدعم السريع" (فيديو)

وذكرت تقارير حديثة، بحسب مصادر في "الدعم السريع" تحدثت لـ"إرم نيوز" عن وصول القوات المنضمة للدعم السريع بأنها تجاوزت الـ800 ألف مقاتل خلال عام الحرب، مؤكدة أن الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" يضع يده الآن على مليون مقاتل، ما يؤهله لخوض معارك حاسمة مع قوات الجيش خلال المرحلة المقبلة.

وبعد مضي عام من القتال العنيف بين الجيش والدعم السريع، يعول مراقبون على وقف الحرب بالتفاوض بين طرفي النزاع عبر منبر جدة بوساطة واشنطن والرياض خلال الأيام المقبلة.