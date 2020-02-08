غوتيريش يطالب بإسقاط اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

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طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، بإسقاط اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأكد غوتيريش خلال مشاركته في أعمال القمة الأفريقية المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ”ضرورة إيجاد آلية عمل دولية للتعاون مع أفريقيا في مواجهة الإرهاب المتمدد في القارة الأفريقية“. مشددا على ”أن الأمم المتحدة وجميع وكالاتها تدعم تنمية…