إقالة مندوب تونس لدى الأمم المتحدة بسبب ”صفقة القرن“

أعلنت تونس، اليوم الجمعة، عن إقالة مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن المنصف البعتي، لأسباب تتعلق بخطة السلام الأمريكية، المعروفة بـ“صفقة القرن“.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر من الرئاسة التونسية قوله إن أسباب إنهاء مهام البعتي تعود إلى ”غياب التنسيق والتشاور بينه وبين وزارة الخارجية من جهة وممثلي الدول العربية والإسلامية من جهة ثانية“، وذلك في المسائل المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن ومن بينها إعداد مشروع قرار يتعلق بمخطط السلام بالشرق الأوسط المقترح من الرئيس الأمريكي.

وقال المصدر إن ”التنسيق مع وزارة الخارجية مطلوب ومهم جدًا باعتبار تونس عضوًا غير دائم في مجلس الأمن، وهو ما يقتضي تشاورًا متواصلًا مع وزارة الأشراف لتحقيق الانسجام مع مواقف تونس المبدئية وحفظ مصالحها الديبلوماسية“.

وتسلمت تونس في غرة يناير 2020 مقعدها في مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم لتمثيل الدول العربية، للمدة 2020/2021، وهي المرة الرابعة منذ استقلالها، وذلك إلى جانب 4 دول أخرى وهي فيتنام، والنيجر، واستونيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين.

وذكّرت الوكالة الرسمية بأن تونس ”تعهدت بأن تكون صوت العالم العربي والقارة الأفريقية في مجلس الأمن وبالإسهام في حل الأزمة الليبية ومواصلة دعم القضية الفلسطينية“.

وفي 5 سبتمبر 2019، عيّن رئيس الجمهورية السابق محمد الناصر، منصف البعتي، مندوبا دائما للجمهورية التونسية لدى الأمم المتحدة.