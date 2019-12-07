رسالة الشمراني منفذ هجوم فلوريدا مقتبسة من أسامة بن لادن

نشر حساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، باسم المتدرب السعودي محمد سعيد الشمراني، المتهم بتنفيذ عملية إطلاق النار داخل قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، رسالة قبل تنفيذ عملية إطلاق نار أدت إلى مقتله و3 آخرين داخل قاعدة ”بنساكولا“ الجوية في فلوريدا.

وكان لافتا وفقا لمحللين أن الرسالة التي وردت باللغة الإنجلزية تبدو مقتبسة من خطاب لزعيم تنظيم القاعدة الراحل اسامة بن لادن.

وجاء في نص الرسالة التي نشرها الشمراني قبل ساعات من الهجوم: ”لست ضدكم لمجرد أنكم أمريكيون لا أكرهكم بسبب حرياتكم. أكرهكم لأنكم كل يوم تساندون (تدعمون) وتمولون وترتكبون الجرائم ليس فقط ضد المسلمين ولكن ضد الإنسانية“.

وأضاف ”أنا ضد الشيطان.. لقد تحولت أمريكا برمتها إلى شيطان.. ما أراه من أمريكا هو تأييد لإسرائيل التي تحتل بلدا مسلما.. أرى غزوا للعديد من الدول، أرى خليج غوانتنامو أرى صواريخ كروز أرى قنابل عنقودية أرى طائرات مسيرة“.

المجرم (محمد الشمراني) وجّه رسالة بشعة تفيض بالكراهية إلى الشعب الأمريكي قبل إقدامه على جريمته.

وقام بوضع إقتباس من كتاب (إبراهيم السكران).. المعروف بخطابه المتزمت والمتشدد. الفكر الإسلاموي الإخونجي لا يغيب عندما تحضر جرائم الكراهية والعداء! #مجرم_فلوريدا_لايمثلنا pic.twitter.com/nhje2Jzir2 — مساعد المحمودي (@musaedalmahmodi) December 6, 2019