 رسالة الشمراني منفذ هجوم فلوريدا مقتبسة من أسامة بن لادن – إرم نيوز‬‎

رسالة الشمراني منفذ هجوم فلوريدا مقتبسة من أسامة بن لادن

رسالة الشمراني منفذ هجوم فلوريدا مقتبسة من أسامة بن لادن

المصدر: فريق التحرير

نشر حساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، باسم المتدرب السعودي محمد سعيد الشمراني، المتهم بتنفيذ عملية إطلاق النار داخل قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، رسالة قبل تنفيذ عملية إطلاق نار أدت إلى مقتله و3 آخرين داخل قاعدة ”بنساكولا“ الجوية في فلوريدا.

وكان لافتا وفقا لمحللين أن الرسالة التي وردت باللغة الإنجلزية تبدو مقتبسة من خطاب لزعيم تنظيم القاعدة الراحل اسامة بن لادن.

وجاء في نص الرسالة التي نشرها الشمراني قبل ساعات من الهجوم: ”لست ضدكم لمجرد أنكم أمريكيون لا أكرهكم بسبب حرياتكم. أكرهكم لأنكم كل يوم تساندون (تدعمون) وتمولون وترتكبون الجرائم ليس فقط ضد المسلمين ولكن ضد الإنسانية“.

وأضاف ”أنا ضد الشيطان.. لقد تحولت أمريكا برمتها إلى شيطان.. ما أراه من أمريكا هو تأييد لإسرائيل التي تحتل بلدا مسلما.. أرى غزوا للعديد من الدول، أرى خليج غوانتنامو أرى صواريخ كروز أرى قنابل عنقودية أرى طائرات مسيرة“.

وقال: ”ما المنفعة التي يجنيها  الشعب الأمريكي من تأييد إسرائيل؟“ مضيفا ”هل تتوقعون أن ترتكبوا التجاوزات ضد الآخرين ولا تتلقون العقاب؟.. كم من حقائب الجثامين تود الأسر الأمريكية أن تستقبلها؟“.

وختم بمقولة شهيرة لأسامة بن لادن: ”الأمن مصير مشترك.. لن تكونوا آمنين حتى تخرج القوات الأمريكية من أراضينا“.

وكتب الناشط المؤيد للإخوان محمد المختار الشنقيطي: ”بعض الفقرات الواردة على حساب تويتر الذي كان يملكه منفذ الهجوم في #فلوريدا اليوم #محمد_الشمراني تكاد تكون ترجمة حرفية لفقرات من أول خطاب لأسامة بن لادن بعد هجمات #١١سبتمبر، ومنها هذه الفقرة فهل هذا التشابه مجرد صدفة، أم له دلالاته الخاصة؟!”.

ورد معلق باسم محمد بن ناصر: ”ابن لادن وماجاء في حساب الشمراني ماهي الا ادبيات الاخوان والسرورية الذين تدعمونهم وترعونهم يالشنقيطي هذا هي نتاج افكاركم.

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