اجتماع أفريقي الشهر المقبل في أديس أبابا لبحث أزمة ليبيا  

أعلن مفوض مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع للمجلس أوائل شباط/فبراير المقبل لبحث الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل اللتين تشهدان حالة من عدم الاستقرار منذ سنوات.

وقال شرقي خلال تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن اجتماع مجلس السلم والأمن سيعقد عشية قمة الاتحاد الأفريقي المقررة يومي 8 و9 شباط/فبراير في أديس أبابا.

وأضاف أن هذا الاجتماع سيخصص لـ“الأزمة الليبية، وتداول الأسلحة الذي عمل على تفاقم الوضع في منطقة الساحل“.

وأوضح شرقي أنه“إضافة إلى التصعيد العسكري في ليبيا، فإن التداول غير المراقب للأسلحة القادمة من الترسانات الليبية ساهم بشكل كبير في تدهور الوضع الأمني بمنطقة الساحل“.