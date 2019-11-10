مصادر: أجهزة ”حماس“ تعتدي على زوجة وبنات أمين سر ”فتح“ شمال غزة

أفادت مصادر فلسطينية بأن الأجهزة الأمنية التابعة لحركة ”حماس“، التي تسيطر على قطاع غزة، اقتحمت في وقت متأخر السبت، منزل حاتم أبوالحصين ”أبوشكري“، أمين سر حركة ”فتح“ – إقليم شمال غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“ عن مصادر محلية قولها إن ”عناصر حماس اعتدوا على زوجة القيادي حاتم وعلى بناته، بينما لم يكن متواجدًا في المنزل“.

وحاصرت عناصر ”حماس“ الأمنية قبل أيام منزل حاتم أبو الحصين على خلفية تصريحات تواردت على لسانه بشأن ه جومه على الحركة بعد منعها الاحتفال بذكرى وفاة الرئيس الأسبق ياسر عرفات.

وقال فايز أبوعيطة، نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة ”فتح، إن ”من المعيب على حركة حماس أن تستمر في هذا السلوك بمنعها من إحياء ذكرى رئيس الشعب الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وملاحقتها لأمناء سر أقاليم حركة فتح في قطاع غزة، ومحاصرة منزل أمين سر إقليم شمال قطاع غزة أمس حاتم أبو الحصين“.

وأضاف في تصريح سابق: ”نحن نقرأ هذا المنع في هذا العام بدلالات سياسية مختلفة عن كل عام لا سيما أنه يأتي في ظروف نستطيع أن نقول عنها إيجابية بعد دعوة الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات العامة، بأنه سلوك مناقض لموافقتها اللفظية على إجراء الانتخابات“.

وتساءل أبو عيطة: كيف لحماس أن توافق على الانتخابات وفي نفس الوقت تمنع إحياء ذكرى رحيل القائد ياسر عرفات؟ موضحًا أن الانتخابات تستند إلى إطلاق الحريات العامة من أجل أن يتمكن المواطنون من القيام بدورهم الانتخابي والسياسي بحرية تامة، ولكن في ظل استمرار حركة حماس بهذا التضييق على الحريات العامة، بما فيها إحياء هذه المناسبة العظيمة في نفوس شعبنا، فإنه مؤشر سلبي لموقفها من الانتخابات.