غضب فلسطيني في غزة بعد منع ”حماس“ الاحتفال بذكرى وفاة ياسر عرفات

أثار تصرف حركة حماس بمنع احتفال في قطاع غزة بذكرى رحيل الرئيس الفلسطيني الأسبق ياسر عرفات، غضبًا عارمًا، خاصة لدى حركة فتح التي استهجنت تصرفات حماس.

وقال الناطق باسم حركة فتح، منير الجاغوب، عبر حسابه في ”فيسبوك“ إن ”حركة حماس تمنع فعالية افتتاح صورة الشهيد ياسر عرفات المقرر تنظيمها الخميس 7/11 في ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة“.

وأفاد شهود عيان بأن عناصر ”حماس“ المدججين بالعصي والهروات حاصروا منزل أمين سر ”فتح“ في شارع السكة شمال قطاع غزة، ومنعوا المواطنين من الخروج من منازلهم، وهو ما أكده أيضًا عضو المجلس الثوري في ”فتح“، جمال نزال.

وأدانت حركة ”فتح“ في بيان، ”موقف حركة حماس الرافض لإحياء ذكرى رحيل أبو عمار، بينما تسمح في الوقت ذاته لمن تآمروا عليه في حياته وسيروا المسيرات ضده، بإحياء هذه المناسبة العظيمة، الأمر الذي لن نسمح به مطلقًا، فقاتل أبيه لا يرث“، حسب البيان.

وأكدت ”فتح“ تمسكها بإحياء ”ذكرى رحيل الرئيس ياسر عرفات يوم الاثنين الموافق الـ 11 من نوفمبر الجاري، داعية جماهير الشعب للمشاركة الفاعلة في إحياء هذه الذكرى العظيمة“.