فصائل فلسطينية تطالب ”حماس“ بوقف الاعتقال السياسي في غزة

طالبت فصائل فلسطينية، اليوم السبت، حركة حماس وأجهزتها الأمنية في قطاع غزة بوقف كافة أشكال الاعتقالات والملاحقات الأمنية للمواطنين الفلسطينيين في القطاع، على خلفية نشاطهم السياسي.

والتقت 4 فصائل فلسطينية، بقيادة حركة حماس في قطاع غزة، بعد منع الأخيرة لمهرجان إحياء ذكرى وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، والذي اعتبرته فصائل فلسطينية في وقت سابق، مؤشرًا سلبيًا حول إجراء الانتخابات وأجوائها في غزة.

وقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها، إنها طالبت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة ”بوقف كل أشكال الاعتقالات والاستدعاءات والملاحقات الأمنية على خلفية فعاليات إحياء الذكرى الـ 15 لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات في القطاع“.

كما طالبت ”الأجهزة الأمنية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وعبرت عن إدانتها ورفضها لاستمرار الاعتقالات والاستدعاءات السياسية، ومصادرة الحريات العامة والديمقراطية، بما فيها حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وحرية الرأي، وحقهم في التظاهر والتجمع السلمي، في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، باعتبارها حقوقا كفلها القانون الأساسي الفلسطيني“.

وأكدت الجبهة ”ضرورة إنجاح إجراء الانتخابات العامة كمدخل لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وإعادة ترتيب النظام السياسي الفلسطيني، مما يتطلب إتاحة المناخات الإيجابية، وتهيئة الأجواء وإزالة العقبات والعراقيل أمام إجرائها في الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة وقطاع غزة“.

وطالبت الجبهة، في بيانها حركة حماس، بـ“السماح بإحياء الذكرى الـ 15 لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات أبو عمار في قطاع غزة“.

من جانبها، طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حركة حماس بوقف جميع أشكال الملاحقة الأمنية للنشطاء في قطاع غزة.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة، ماهر مزهر إن ”المطلوب من حركة حماس حاليًا هو الاستمرار بتهيئة الأجواء الإيجابية؛ لإقامة حفل إحياء ذكرى وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات“.

وأضاف مزهر أن ”على حماس أيضًا هو وقف كل أشكال الملاحقة والاعتقال على خلفية الانتماء السياسي، والإفراج عن كل المعتقلين في هذا الشأن“.