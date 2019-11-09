فتح تحقيق في اعتداء معلم على طالب بالكويت (فيديو)

قرر وزير التربية والتعليم العالي في الكويت ،حامد العازمي، فتح تحقيق موسع بحادثة اعتداء معلم على طالب، رافضًا أي تهاون في تطبيق اللوائح والأنظمة القانونية، وفق صحيفة الراي.

وشددت وزارة التربية في بيان صحفي على ”رفضها أي اعتداء على أبنائنا الطلبة داخل المرافق التعليمية“، مؤكدًة حرصها على سلامة الطلاب والطالبات وحمايتهم من أي أضرار قد تلحق بهم.

واعتبر البيان أن مثل هذه الحوادث تعد خروجًا عن المألوف وحالات استثنائية مرفوضة، داعيًا العاملين في الوزارة إلى الابتعاد عن هذه التصرفات والحرص على محاربة المظاهر السلبية، إيمانًا وتقديرًا للدور التربوي والتعليمي والوطني، وإلى تكاتف الجهود للحفاظ على أمن وسلامة المتعلمين.

وكان نشطاء قد تداولوا مقطع فيديو للحادثة، ما أثار موجة انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي.