عباس يرسل لجنة إلى غزة لبدء التحضير للانتخابات‎ وإنجازها

كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، يوم الإثنين، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيرسل رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر إلى قطاع غزة للبدء بعملية التشاور حول عملية الانتخابات وإنجازها.

وقال اشتية ”إذا كانت اتفاقات المصالحة لم يتم تنفيذها، فنحن بحاجة كبرى إلى الاحتكام إلى الشعب الفلسطيني، لنعيد وهج الديمقراطية للمؤسسة الفلسطينية، وليبقى الشعب الفلسطيني دائمًا هو الحكم في أي خلاف“.

يأتي ذلك، بعد إعلان حركة ”حماس“ استعدادها للانتخابات العامة الشاملة التي تتضمن الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني، وذلك تعقيبًا على دعوة عباس في خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعت الحركة في بيان لها، يوم الأحد، إلى التوافق على خطوات إنجاح هذه الانتخابات لمواجهة التحديات الخطيرة، مطالبة عباس بمغادرة مربع التسوية السياسية الذي ثبت فشله وضرره، والتحلل من اتفاق أوسلو، والتوافق وطنيًا على إستراتيجية شاملة لمواجهة مشاريع الاحتلال المدعومة أمريكيًا لتصفية القضية الفلسطينية في ما يعرف بصفقة القرن.

وكان الرئيس الفلسطيني أعلن في خطابه بالأمم المتحدة أنه سيدعو إلى انتخابات عامة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس عند عودته إلى رام الله.