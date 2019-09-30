”حماس“ تعلق على استضافة قطر وفدًا إسرائيليًا

أعربت حركة حماس، الاثنين، عن أسفها ”لاستضافة“ دولة قطر، وفدًا رياضيًا إسرائيليًا، ضمن بطولة العالم لألعاب القوى، المقامة في الدوحة.

وقال حازم قاسم، الناطق باسم حماس، في بيان صحفي :“ نأسف لاستضافة وفد رياضي صهيوني في دولة قطر الشقيقة، ورفع علم الاحتلال في ظل كل ما يقوم به من جرائم وانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحصاره الخانق على قطاع غزة“.

وأضاف:“ نعتبر هذه الاستضافة أحد أشكال التطبيع الذي سيستغله الاحتلال الإسرائيلي لتبييض صورته أمام العالم، وسيشجعه على مزيد من الاضطهاد والظلم لشعبنا الفلسطيني“.

ويشارك وفد إسرائيلي، مكون من 5 رياضيين، في بطولة العالم لألعاب القوى، المقامة في قطر، والتي افتتحت يوم الجمعة الماضي.