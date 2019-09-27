حماس تثني على خطاب عباس في الأمم المتحدة وتدعو لمسار جديد مع إسرائيل

أثنت حركة حماس، يوم الجمعة، على خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأخير أمام الأمم المتحدة، وقالت إنه أوصل رسالة جيدة أمام العالم، داعيةً إياه لتبني استراتيجية جديدة واتخاذ مسار مختلف مع إسرائيل بعد فشل مفاوضات التسوية.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة، خليل الحية، في تصريح صحفيّ، إن ”الرئيس محمود عباس أجاد أمام العالم بتوضيح مظلومية الشعب الفلسطيني ووضّح إرهاب الاحتلال الإسرائيلي وانحياز الإدارة الأمريكية، ونعى مسيرة التسوية عبر ربع قرن من الزمان“ وفق وكالة سوا الفلسطينية.

وأضاف الحية أنه كان الأولى بالرئيس عباس، أن ينحاز إلى خيار ومطلب جديد“، قائلًا: ”نريد مسارًا جديدًا وهو التوافق على استراتيجية جديدة غير هذه الاستراتيجية المقيتة الظالمة التي مزّقت شعبنا“.

ودعا الحية، حركة فتح إلى الاستجابة لمبادرة الفصائل الفلسطينية الثمانية لإنهاء الانقسام الفلسطيني، مضيفًا أن ”حماس وافقت على مبادرة الفصائل بكل إيجابية، داعيًا الكل الوطني إلى الاندماج فيها ودعمها“.

وأوضح الحية أن ”المبادرة ليست اتفاقية جديدة، إنما نادت بتطبيق الاتفاقيات السابقة ووضعت جداول زمنية لآليات تطبيق ما تم الاتفاق عليه بدءًا من تشرين الأول أكتوبر وحتى تموز يوليو 2020″، مشيرًا إلى أن الشهر المقبل سيكون أول محطات تطبيق هذه المبادرة.