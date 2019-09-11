الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: السفير القطري محمد العمادي ”مخادع سياسي“

وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء الأربعاء، السفير القطري محمد العمادي بالمخادع السياسي، عقب تصريحاته الأخيرة التي تتعلق بالفصائل الفلسطينية، والتي أدلى بها على موقع قناة الجزيرة القطرية باللغة الإنجليزية.
واعتبرت الجبهة في بيان لها، أن ”تصريحات العمادي تكشف عن دوره الخبيث والمشبوه الذي يمارسه خدمةً للمصالح الصهيوأمريكية، والهادفة إلى تطويع المقاومة والإجهاز على القضية والحقوق الوطنية، ومحاولة للتخفيف عن الضغوط التي يتعرض لها الاحتلال جراء استمرار المقاومة“.
وأضافت الجبهة الشعبية :“إن التصريحات الأخيرة للعمادي عدا عن أنها تدخل فج في الشؤون الداخلية الفلسطينية، فإنها تؤكّد أن صاحبها ما هو إلا سمسار إقليمي يمارس الخداع السياسي للتغطية على تجارة مسمومة مغمسة بآلام ومعاناة شعبنا، وبأن له دورًا واضحًا في تعزيز الانقسام وتعطيل جهود المصالحة، وفي ضرب العلاقات العربية العربية“، وفق البيان .
وتابعت أن ”هذه التصريحات تستهدف أيضًا حرف الأنظار عن المتسبب الرئيس في معاناة شعبنا والحصار المفروض على القطاع، وهو الاحتلال الصهيوني“، داعيةً ”إلى ضرورة مقاطعة هذا الوكيل المالي للاحتلال وعدم التعامل معه“.
وحذّرت الشعبية ”من مغبة التساوق مع برامجه السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والتي تتقاطع مع المؤامرات والمخططات التي تستهدف شعبنا“.
وأكدت أنه ”لن يستطيع العمادي أو أي سمسار أو وكيل“ للعدو الإسرائيلي أن يقايض حقوقنا وثوابتنا بحفنة من الدولارات أو الحوافز أو التسهيلات، فشعبنا الفلسطيني سيلفظ هؤلاء وسيتصدى لأهدافهم الخبيثة“.