قيادي في حماس يُهاجم السفير القطري: معلوماتك مغلوطة وتصريحاتك غير موفقة

هاجم القيادي في حركة حماس وصفي قبها، السفير القطري محمد العمادي، معتبرًا أن تصريحاته بشأن إدارة الحركة لقطاع غزة مغلوطة وغير موفقة.

وقال قبها، لموقع (دنيا الوطن) المحلي، إن تصريحات قبها بشأن استفادة حماس ماديًا وسياسيًا من الوضع القائم في قطاع غزة استقيت من معلومات منقوصة، مشددًا على أن حركة حماس لا تدير القطاع بهذا الشكل.

وأضاف قبها، أحد قياديي حماس بالضفة الغربية: ”هل يمكن القول إن فتح تستفيد ماديًا من وجود السلطة عبر جباية الضرائب، خاصة أن عائدات الضرائب بالملايين، وهل يمكن أن نقول أن فتح تجير هذه الضرائب لصالحها؟“.

وأشار إلى أن تصريحات العمادي لا تمت للحقيقة بصلة، وأن هناك سلطة في غزة ولجانًا إدارية تُدير الشأن الغزاوي، متابعًا: ”عائدات الضرائب تصرف على الشؤون الإدارية والوزارية، ولا يمكن القول إن حماس تستفيد من تلك الضرائب“.

وتابع القيادي الحمساوي: ”حماس لا تستفيد من عائدات الضرائب في غزة وهذا الكلام إن حدث فعلًا فهو حرام شرعًا، وإذا كانت حماس تستفيد من الضرائب بقطاع غزة وتأخذها لإدارة التنظيم فهذا الأمر محرم دون أدنى شك“.

يذكر أن السفير القطري، محمد العمادي، قال: ”إنه لا يوجد أمل في تحقيق السلام بين الفصائل الفلسطينية، والفلسطينيين مع إسرائيل، في المستقبل القريب“.

وأوضح العمادي، في تصريحات لقناة (الجزيرة) باللغة الإنجليزية، أن السبب وراء تشاؤمه هو أن الكثير من الناس والأحزاب محليًا وفي المنطقة، يستفيدون ماليًا وسياسيًا من إبقاء غزة في حالة من النسيان.

وتابع: ”الوضع في غزة يشبه رجلًا يسير على حبل مشدود، ويحاول الحفاظ على توازنه وعدم السقوط، بينما الجميع يسخرون منه ويحاولون أن يفقدوه توازنه ويسقط“.

وأضاف: ”غزة هي مكان يحاول فيه الإسرائيليون والسلطة الفلسطينية وحماس والفصائل الفلسطينية الأخرى تقويض بعضهم بعضًا والفوز بالسلطة“.