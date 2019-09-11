إطلاق 3 صواريخ من غزة وصافرات الإنذار تدوي في إسرائيل

دوت صفارات الإنذار في عدد من المدن والبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة الأربعاء، عقب إطلاق صواريخ من القطاع.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إنه ”تم إطلاق صافرات الإنذار في كيبوتس ياد مردخاي، ونتيف هعتسرا، وإنه تم رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة تجاه إسرائيل“.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن سكان مدينة عسقلان سمعوا أصوات دوي انفجارات، بينما أكد موقع ”حدشوت 24“ الإسرائيلي، أن أحد الصواريخ سقط على شاطئ المجلس الإقليمي للمدينة.

وتأتي عملية إطلاق الصواريخ هذه، بعد إطلاق صاروخين من قطاع غزة على مدينتي أسدود وعسقلان، مساء أمس الثلاثاء، بالتزامن مع مهرجان انتخابي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو ما رد عليه الجيش الإسرائيلي بقصف مواقع عسكرية في قطاع غزة.