مصر.. السجن المؤبد لمرشد الإخوان و10 آخرين في قضية ”التخابر مع حماس“

أصدرت محكمة مصرية، الأربعاء، حكمًا بالسجن المؤبد (25 عامًا) بحق مرشد ”جماعة الإخوان المسلمين“ محمد بديع و10 آخرين، إثر إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“التخابر مع حماس“.

وأعلن رئيس محكمة جنايات القاهرة، شيرين فهمي، السجن 25 عامًا بحق بديع و10 آخرين من قادة الجماعة، في إعادة محاكمتهم بالقضية المذكورة.

وأوضح فهمي، بحسب بث متلفز نقلته فضائية مصرية خاصة، أن المحكمة قررت انقضاء الدعوى عن الرئيس الراحل محمد مرسي، في القضية، لوفاته، غير أنه قال إنه ”كان مستحقا العقوبة“.

وفي 17 يونيو/ حزيران وخلال إحدى جلسات تلك القضية، سقط مرسي مغشيًا عليه، قبل أن تعلن السلطات وفاته إثر أزمة قلبية.

وشملت حكم السجن المؤبد ”محمد بديع، محمد خيرت الشاطر، محمد سعد الكتاتني، عصام العريان، محمد البلتاجي، سعد الحسيني، حازم فاروق، محيي حامد، خالد سعد، خليل العقيد، وأحمد محمد عبدالعاطي“.

كما قضت المحكمة نفسها بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وهم ”عصام الحداد وأيمن سيد أحمد وأحمد الحكيم“، والسجن 7 سنوات لكل من محمد فتحي رفاعة وأسعد الشيخة.

وقضت ببراءة 6 متهمين هم ”صفوت حجازي، الحسن خيرت الشاطر، عيد دحروج، إبراهيم الدراوي، كمال السيد، وسامي أمين“ مما نسب اليهم، إلى جانب الحكم بمصادرة أجهزة الهواتف المحمولة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.

وواجه المتهمون تهمًا تتعلق بـ“ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية“.