عريقات: قررنا وضع آليات لإلغاء كل الاتفاقيات مع إسرائيل

قررت القيادة الفلسطينية، الإثنين، وضع آليات لإلغاء كل الاتفاقيات مع إسرائيل؛ ردًا على هدم المساكن في القدس.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، في مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة عقب اجتماع طارئ للجنة، إن القيادة الفلسطينية قررت وضع آليات لإلغاء كل الاتفاقيات مع إسرائيل.

وندد عريقات بهدم إسرائيل للمساكن الفلسطينية في القدس.

وأضاف أن ”الحكومة قررت وبتعليمات من الرئيس محمود عباس، وضع كل ما يلزم لجبر الضرر عن العائلات المتضررة في القدس، من إسكان وتعويض كامل“.

وطالب عريقات المحكمة الجنائية الدولية بفتح ”تحقيق فوري في جرائم الاحتلال الإسرائيلي“.

ومنذ ساعات الفجر، شرعت جرافات إسرائيلية، بهدم عدة مبانٍ في وقت واحد، في وادي الحمص، بحي صور باهر، جنوبي مدينة القدس، بعد إخلاء سكانها منها.

وقال شهود عيان، إن السلطات الإسرائيلية استخدمت آليات ثقيلة في عملية الهدم، التي لا تزال متواصلة.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت، الأحد، التماسًا قدمه السكان لإلزام السلطات الإسرائيلية بوقف هدم منازلهم مؤقتًا.

وأكدت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، قرارًا اتخذته في الحادي عشر من يونيو/ حزيران الماضي، والقاضي بهدم المنازل.