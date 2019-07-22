”الصحافيين العراقيين“ تتوعد أعضاء يعتزمون زيارة إسرائيل بـ“عقوبات رادعة“

هدّدت نقابة الصحفيين العراقيين، يوم الإثنين، بـ“إجراءات رادعة“ بحق إعلاميين يعتزمون زيارة إسرائيل، فيما قالت إن العقوبات ستتضمن، ”ترقين قيد الصحفي وفصله من عضوية النقابة“.

وقالت النقابة في بيان صحفي، إنها ”اطّلعت على الأنباء التي أعلنتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، من أن وفدًا يضم صحفيين عربًا، بينهم عراقيون سيزورون إسرائيل، الأسبوع المقبل“.

وأضافت: ”نستنكر تلك الزيارة التي تتقاطع تمامًا مع توجهات النقابة ونهجها الوطني الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ومواقفه العدائية تجاه الدول العربية وشعوبها، واغتصابه لأرض فلسطين، والانتهاكات الصارخة وممارسة القتل والتشريد التي يتعرض لها شعب فلسطين العربي على أيدي جنود الاحتلال الإسرائيلي“.

وهددت النقابة بـ“إجراءات وعقوبات رادعة بحق أي صحفي عراقي تثبت زيارته لإسرائيل، الآن ومستقبلًا، بما فيها عقوبة ترقين قيده وفصله من عضوية النقابة“.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن زيارة قريبة لوفد صحفي عراقي ضمن وفد من دول عربية للتعرف على إسرائيل ”عن قرب“.

بدوره، طالب تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجهات الرقابية والقضائية في البلاد بتعقب أسماء الصحفيين العراقيين الذين يعتزمون زيارة إسرائيل، أو الذين زاروها بالفعل، والكشف عن هوياتهم من أجل محاكمتهم.

وقال النائب عن التحالف جمال الفاخر، في تصريح صحفي، إن ”زيارة الصحافيين العراقيين إلى إسرائيل تعد خرقًا للقانون، والمطلوب الكشف عن هوية هؤلاء الصحفيين وتقديمهم إلى القضاء وفق القانون“.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن ”الصحافيين سيزورون نصب ذكرى المحرقة النازية ”ياد فاشيم“ في القدس، ومبنى البرلمان والمواقع المقدسة، وغيرها من المواقع“.

وكانت إسرائيل أثارت الجدل سابقًا بإعلانها أن 3 وفود من العراق، ضمت 15 شخصًا، زارتها عام 2018.