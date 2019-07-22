إسرائيل تهدم عشرات الشقق السكنية جنوب القدس

شرعت جرافات إسرائيلية، صباح الاثنين، بهدم عدة مبانٍ، في وادي الحمص، بحي صور باهر، جنوبي مدينة القدس المحتلة، بعد إخلاء سكانها منها.

وقال شهود عيان، إن السلطات الإسرائيلية استخدمت آليات ثقيلة في عملية الهدم، التي لا تزال متواصلة، وإن عشرات الجنود وأفراد الشرطة الإسرائيلية، وصلوا في حافلات فجرًا، وأجبروا فلسطينيين على إخلاء منازلهم استعدادًا لتنفيذ عمليات الهدم.

وكانت قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت -فجر الاثنين- وادي الحمص ببلدة صور باهر، استعدادًا لهدم عشرات الشقق السكنية الفلسطينية.

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، التماسًا قدمه السكان لإلزام السلطات الإسرائيلية بوقف هدم منازلهم مؤقتًا، مؤكدةً قرارًا اتخذته في الحادي عشر من يونيو/حزيران الماضي، القاضي بهدم المنازل.

ولاحقًا لقرار المحكمة أنذرت السلطات الإسرائيلية السكان بوجوب هدم منازلهم ذاتيًّا، حتى الثامن عشر من يوليو/تموز الجاري، لكن السكان أكدوا رفضهم للقرار.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ”أوتشا“ إن قرار المحكمة الإسرائيلية يشمل 10 بنايات مأهولة، أو قيد الإنشاء تتألف من 70 شقة سكنية، في حين تدَّعي السلطات الإسرائيلية أن البنايات مقامة دون ترخيص.