الرئاسة الفلسطينية: القدس تتعرض لأخطر هجمة تستهدف هويتها

قال نبيل أبوردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، إن مدينة القدس تتعرض لأخطر هجمة تستهدف هويتها العربية والإسلامية.

وشدد على صمود الشعب الفلسطيني في وجه غطرسة الاحتلال ورفض القرارات الأمريكية الجائرة، لا سيما القرار الأسود المتصل بمدينة القدس.

وأكد أبوردينة أن المنطقة دون القدس ستبقى في حالة غليان وعدم استقرار، مثمنًا المواقف الرسمية العربية الداعمة للقضية الفلسطينية وفي مقدمتها القدس .

جاءت تصريحات أبوردينة، التي أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“، في إطار ترؤسه وفدًا فلسطينيًا في اجتماع وزراء الإعلام العرب في دورته الـ50 التي عقدت في القاهرة.

وذكر أن الاجتماع تبنى التوصيات التي تقدمت بها دولة فلسطين، والتي ركزت على استمرار الدعم الإعلامي العربي وتعزيز حضور القضية الفلسطينية والقدس في وسائل الإعلام العربية، والعمل على كافة المستويات العربية والإقليمية والعالمية لضمان إيصال الصوت الفلسطيني إلى العالم أجمع.