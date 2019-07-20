عباس: القيادة الفلسطينية جاهزة لتطبيق اتفاق المصالحة فورًا  

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء السبت، أن القيادة الفلسطينية جاهزة لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة 2017، الذي تم توقيعه بإشراف مصري دون تأجيل أو تأخير بما يضمن تحقيق الوحدة الفلسطينية.

وقال عباس بمستهل اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح ”نحن بأمس الحاجة إلى الوحدة الوطنية الآن لمواجهة كل التحديات والمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية“.

وأشار إلى أن ”المرحلة الفلسطينية الحساسة تتطلب موقفًا موحدًا لمواجهة كافة التحديات التي تمر بها القضية، وعلى رأسها صفقة القرن ومشاريع التصفية الأميركية والإجراءات الإسرائيلية“.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الفلسطيني، إن ”الحفريات التي تجري في مدينة القدس المحتلة هي قضية في منتهى الخطورة، ولن نسمح للاحتلال الإسرائيلي بالاستمرار بالعبث بعاصمتنا“.

وأضاف ”لن نقبل بصفقة العصر ولن نقبل بورشة المنامة التي قامت بها أميركا، ولن نقبل أن نستلم الأموال منقوصة مهما عانينا، لأنه اذا قبلنا فهذا معناه أننا نتنازل عن أقدس قضايانا، قضية الشهداء والجرحى والأسرى“.

وشدد عباس على الموقف الفلسطيني الثابت المتمسك بالثوابت الوطنية في مواجهة التحديات التي تواجه المشروع الوطني، مؤكدًا على ”الموقف الوطني الرافض لصفقة القرن وكل المشاريع المشبوهة الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية“، وفق قوله.