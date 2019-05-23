قمة ثلاثية بين ملك الأردن والرئيسين الفلسطيني والعراقي في عمّان

عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان، يوم الخميس، قمة ثلاثية جمعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ونظيره العراقي برهم صالح، وملك الأردن عبد الله الثاني، لمناقشة التطورات التي تمر بها المنطقة وخاصة القضية الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“، أن وفودًا من الدول الثلاثة اجتمعت على مأدبة إفطار أقامها العاهل الأردني، لتناول أحدث المستجدات السياسية في المنطقة وكيفية التعامل مع العقبات التي تواجه السلطة الفلسطينية عقب الإجراءات العقابية الأمريكية ضدها.

وشارك في القمة الثلاثية، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، ضمن الوفد الفلسطينيّ.

ووفقًا لوفا، فإن القمة تأتي استكمالًا للمشاورات التي عقدها الرئيس عباس والعاهل الأردني يوم الخميس، ولدراسة كيفية تناول مختلف القضايا في الأيام القادمة، تزامنًا مع الظروف الصعبة.