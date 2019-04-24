بعد مهاجمتها عباس وإشتية.. فتح: حماس مستعدة للذهاب لنتنياهو مقابل حكم غزة

هاجمت حركة حماس على لسان القيادي أحمد بحر، اليوم الأربعاء، الحكومة الفلسطينية ورئيسها محمد إشتية، معتبرة أنها تمثل ”تجاوزًا خطيرًا للقانون وأنها غير دستورية“.

وعقدت حماس اليوم جلسة للمجلس التشريعي المنحل في غزة، الذي تسيطر عليه الحركة، للتصويت على اعتبار حكومة إشتية غير شرعية، شاركت فيها قيادات حماس وما يسمى ”التيار الإصلاحي“ في حركة فتح.

وهاجم بحر رئيس المجلس في كلمة له، عباس وإشتية قائلًا: إن ”تشكيل حكومة إشتية يشكل إضرارًا بالغًا بالقضية الفلسطينية، وطعنة نجلاء في صدر شعبنا الفلسطيني، كما أنها تكرس الانفصال بين الضفة وغزة، وتعمق الانقسام الفلسطيني”.

وأضاف: ”لقد بات واضحًا للجميع، أن عباس اليوم فقد أهليته السياسية والوطنية والأخلاقية منذ يناير/ كانون الثاني 2009، حسب المادة (36) من القانون الأساسي، ويعد مغتصبًا للسلطة“.

في المقابل، ردت حركة فتح بكل قوة على خطاب حماس في المجلس التشريعي اليوم، على لسان الناطق باسمها القيادي عبدالله عبدالله.

وقال في تصريح له: إن ”حماس عندما شكّلت حكومة وحدها، اعتبرتها شرعية، وعندما شكّلت اللجنة الإدارية قبل سنتين، وأعادت تشكيلها قبل أسبوع، اعتبرتها شرعية، بينما تعتبر حكومة تشمل 7 فصائل فلسطينية، غير شرعية“.

وأضاف: ”نحن نتحمل مسؤولية المشروع الوطني، ونحن أصحاب المشروع وحماته، وندافع عنه، ولا يوجد أحد يزاود على القيادة، وهي تقف في وجه أقوى قوة في العالم، وهي الولايات المتحدة، زاعمًا أنه لا يوجد أحد يمكن أن يقف في وجه الإدارة الأمريكية، مثل ما وقفت القيادة الفسطينية“.

ووصف عبد الله عبدالله حماس، بأنها مرتبكة في ذاتها، خاصة بعد تصريحات متباينة من قيادتها حول كلمة الرئيس محمود عباس في مجلس وزراء الخارجية العرب.