حركة فتح تنفي لقاء محمود عباس بإسماعيل هنية في مصر

نفى الناطق باسم حركة فتح، عاطف أبو سيف، أن يكون هناك أي ترتيبات لعقد لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في القاهرة.

وقال أبو سيف، لـ“إرم نيوز“، إنه ”من غير المقرر عقد اللقاء، والقيادة المصرية لم تبحث معنا أي تفاصيل حول ذلك،“ لافتًا إلى أن حركته ترفض العودة لدوامة اللقاءات من أجل اللقاء.

وأضاف أن ”الرئيس عباس متواجد في مصر لحضور القمة العربية الأوروبية، ولا يوجد على جدول أعماله لقاء هنية“، مشددًا على أن المطلوب تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين أولًا.

وفيما يتعلق بملف المصالحة، بين أبو سيف أنه لا يوجد جديد بهذا الملف، وأن حركته تُصر على موقفها القاضي بتطبيق الاتفاقيات ثم الذهاب للقاء الثنائية، متابعًا: ”سئمنا عشر سنوات من اللقاء دون جدوى، والأولى تطبيق ما تم الاتفاق عليه“.

يذكر أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وجه دعوة إلى الرئيس عباس عبر صحيفة ”المصري اليوم“؛ للالتقاء في القاهرة فورًا؛ لبحث الملفات الفلسطينية.

ويصل الرئيس عباس، اليوم السبت، إلى مصر؛ من أجل المشاركة في القمة العربية الأوروبية التي تُعقد في شرم الشيخ.