فصائل فلسطينية تعلن ”الاستنفار“ بعد القصف الإسرائيلي لغزة

أعلنت أجنحة عسكرية تابعة لفصائل فلسطينية في غزة، حالة الاستنفار في صفوف قواتها، بعد شن الطائرات الإسرائيلية عشرات الغارات على أهداف في القطاع.

وقالت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في بيان لها: ”رغم استجابتنا وتعاطينا مع الجهود المصرية بشكل كبير، تعلن سرايا القدس رفع الجهوزية والنفير العام في صفوف مجاهديها، للتصدي لهمجية الاحتلال“.

وأضافت: ”سيتحمل الاحتلال نتائج هذا العدوان، وعلى ما يبدو أن العدو قد فهم صمتنا خطأ، وأنه قد تمادى في عدوانه وبطشه ضد أبناء شعبنا ومقاومته“.

وفي السياق ذاته، أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح المسلح للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة ”المجاهدين“، رفع درجة الاستنفار في صفوف عناصرها.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر الجمعة، سلسلة مواقع عسكرية، وأهدافًا مدنية، في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن ”حصيلة التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة حتى اللحظة، هي إصابة أحد المواطنين وزوجته بجراح مختلفة، جرّاء استهداف منزلهما برفح، جنوب قطاع غزة.

وجاء التصعيد الإسرائيلي، بعد إطلاق صاروخين من قطاع غزة على مدينة تل أبيب، وسط إسرائيل التي اتهمت حركة حماس بالوقوف وراء العملية، وهو ما نفته الحركة، وجناحها العسكري، كتائب القسام.