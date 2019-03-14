إسرائيل تقرر الرد بشكل ”قوي ومدروس“ على قصف تل أبيب

قررت الحكومة الإسرائيلية وقيادة الجيش، مساء الخميس، الرد على الصواريخ التي أُطلقت من قطاع غزة وسقطت في تل أبيب، ”بشكل قوي ومدروس“.

وذكرت قناة ”كان“ العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتمع مع قيادة الجيش وعقد جلسة مشاورات أمنية لتدارس طبيعة الرد على القصف الفلسطيني لتل أبيب“.

وأشارت القناة إلى أن ”التقديرات الأمنية الإسرائيلية تتجه نحو رد قوي ومدروس بهدف عدم جر المنطقة إلى تصعيد وحرب واسعة النطاق“.

من جانبه، طالب وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون بالعودة إلى سياسة اغتيال قيادات الفصائل الفلسطينية وتحديدًا ”حماس“ و“الجهاد الإسلامي.

وقال كحلون مساء الخميس: ”سيكون هناك رد عند الضرورة، سأدعو للعودة لسياسة الاغتيالات، ولا يوجد حصانة لأي شخص في حركة حماس والفصائل الفلسطينية“.

ونفت حركة حماس والجهاد الإسلامي وباقي الفصائل الفلسطينية، علاقتها بإطلاق صاروخين على تل أبيب، فيما تعهدت ”داخلية حماس“ بالبحث عن مطلقيها، متهمة إياهم بـ“الخروج عن الإجماع الوطني“.