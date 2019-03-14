إسرائيل تشن غارات على غزة.. وصفارات الإنذار تدوي في المستوطنات المحيطة

شنت طائرات حربية إسرائيلية، عدة غارات على أهداف متفرقة في قطاع غزة، في وقت متأخر من ليل الخميس، فيما دوت صفارات الإنذار في عدد من المناطق الإسرائيلية المحاذية لغزة.

وقالت مصادر محلية، إن ”طائرات إسرائيلية قصفت بصاروخين على الأقل ميناء خانيونس الجديد، كما قصفت هدفًا غرب منطقة القرارة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع“.

وأضافت المصادر أن ”سلسلة انفجارات وقعت في محررة نتساريم وسط قطاع غزة، بعد قصف موقع عسكري تابع لحماس“.

وتشهد أنحاء متفرقة من أجواء قطاع غزة، تحليقًا مكثفًا لطائرات الاستطلاع والطيران الحربي الإسرائيلي على مستويات منخفضة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أردعي، في تغريدة على ”تويتر“: ”يشن الجيش هذه الساعة غارات ضد أهداف في قطاع غزة“.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي، إنه ”أطلق صفارات التحذير من الصواريخ في مناطق قرب الحدود مع قطاع غزة يوم الجمعة بعد قليل من تنفيذه ضربات جوية ضد أهداف تابعة لحركة حماس في القطاع“.

ويأتي القصف الإسرائيلي، عقب إطلاق صاروخين من قطاع غزة على تل أبيب، ونفت حركتا ”حماس“ و“الجهاد الإسلامي“ علاقتهما بإطلاق الصاروخين، فيما توعد الجيش الإسرائيلي برد ”قوي ومدروس“.