عقب إطلاق الصواريخ من غزة على تل أبيب.. الوفد المصري يغادر القطاع

غادر وفد جهاز المخابرات العامة المصرية، مساء اليوم الخميس، قطاع غزة، بعد أقل من ساعتين من وصوله، للقاء حركة حماس وتسليمها ردًا من إسرائيل على المقترحات التي عرضتها حماس؛ للتوصل لتهدئة في قطاع غزة، وإطلاق صاروخين من غزة على تل أبيب.

وقال مسؤول فلسطيني في إعلام المعابر، إن ”الوفد الأمني المصري غادر قطاع غزة، عقب لقائه ممثلين عن حركة حماس“.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل مررت رسالة إلى حركة حماس عبر الوسيط المصري، أنه إذا لم يتوقف العنف بالقطاع فإن جيش الاحتلال سيتخذ خطوات عسكرية ضد حماس.

وجاءت مغادرة الوفد المصري بعد إعلان الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن سقوط صاروخين أطلقا من قطاع غزة على منطقة غوش دان بمدينة تل أبيب، وهي المرة الأولى التي تتعرض للقصف منذ 5 أعوام.