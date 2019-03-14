أسدل الستار اليوم الخميس 14 مارس 2019 على بعض الأحداث المهمة في الكرة المصرية في ظل استعدادات الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري والإسماعيلي للقاء الإفريقي التونسي في دوري أبطال إفريقيا وأيضاً الزمالك الذي يستعد لمواجهة نصر حسين داي الجزائري بالكونفدرالية الإفريقية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك والأندية المصرية اليوم:

قائمة الأهلي وشكوك معلول

اختتم الأهلي تدريباته في ملعب مختار التتش وسافر للإسكندرية لخوض معسكر استعداداً لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري السبت المقبل في آخر جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأثار التونسي علي معلول الظهير الأيسر الشكوك بعد أن اكتفى بمران بدني واشتكى من الإجهاد ولكن الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي ضمه للقائمة، وكانت المفاجأة الوحيدة بانضمام الحارس الصاعد مصطفى شوبير رغم عدم قيده إفريقياً.

وطلب نادي شبيبة الساورة الجزائري تخصيص مدرج لجماهيره في مباراة الأهلي بملعب برج العرب بالإسكندرية كما طرح مسؤولو الأهلي 3 آلاف تذكرة للجماهير بالإسكندرية.

موقف بوطيب وحكم اشيمبونغ

تضاءلت فرص لحاق المغربي خالد بوطيب مهاجم الزمالك بلقاء المقاولون العرب بالدوري المصري يوم 20 مارس الجاري بعد أن رفض الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب مبدئياً فكرة تأخير انضمام اللاعب قبل لقاء مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا.

ووضع مسؤولو الزمالك اللمسات الأخيرة على رحلة السفر إلى الجزائر برئاسة علاء مقلد كما استطلع هاني زاده وإسماعيل يوسف عضوا مجلس الإدارة ترتيبات الإقامة والسفر بالجزائر.

وصدر حكم قضائي ضد الغاني بنيامين اشيمبونغ مهاجم الزمالك السابق لصالح وكيل أعماله وائل الخربتاوي الذي لجأ للمحاكم المدنية للحصول على مستحقاته المتأخرة.

صفقة منتظرة

تداولت أنباء عن صفقة منتظرة بين الزمالك وعبد الله السعيد لاعب وسط بيراميدز وأحد نجوم الإسماعيلي السابقين لضمه في الموسم الجديد.

ودخل الزمالك في مفاوضات أيضاً لضم محمد صادق لاعب وسط الإسماعيلي مقابل رحيل محمود عبدالعاطي دونجا لاعب وسط الفريق الأبيض نهائياً للدراويش.

ودخل الأهلي في مفاوضات لضم أحمد صبيحة مدافع فريق النصر لضمه في الموسم المقبل.