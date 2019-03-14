”جماعات الهيكل“ تقتحم الأقصى تحت أعين الوحدات الخاصة الإسرائيلية (فيديو وصور)

بدأت ”جماعات الهيكل“ المزعوم، اليوم الخميس، تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“ عن مسؤول الإعلام في الأوقاف الإسلامية، فراس الدبس، أن أكثر من 150 مستوطنًا اقتحموا الأقصى خلال ساعة واحدة عبر مجموعات كبيرة من سوائب المستوطنين.

وقال شهود عيان إن مجموعات المستوطنين التي تقتحم الأقصى من باب المغاربة تغادره بعد جولة استفزازية من باب السلسلة، ثم تعاود مرة ثانية وثالثة اقتحامه من الباب نفسه لتسجيل رقم قياسي بعدد المقتحمين.

وكانت ”جماعات الهيكل“، المنضوية في إطار ما يسمى ”اتحاد منظمات المعبد“، قد جددت دعواتها في الأيام الأخيرة لأنصارها وجمهور المستوطنين للمشاركة الواسعة فيما أسمته ”اجتياح الأقصى“ صباح اليوم، تحت شعار ”معًا من أجل منع المسلمين من السيطرة على باب الرحمة“.

وصرح رئيس الاتحاد المتطرف في وقت سابق أن مخططاتهم عبر ثلاث سنوات فشلت عقب فتح الأوقاف مبنى باب الرحمة، لافتًا إلى أنه كان مخططًا اقتطاع هذه المنطقة، وإقامة كنيس يهودي يحمل اسم ”كنيس باب الرحمة“، ليكون مقدمة لإقامة الهيكل الثالث مكان مسجد قبة الصخرة المشرفة في الأقصى المبارك.

من جانبه، أهاب مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية في القدس، في بيان أصدره أمس، بالمواطنين ”مواصلة رباطهم وشد الرحال إلى الأقصى، لما يشكله هذا الرباط من أثر بالغ في تفويت الفرصة على الاحتلال ومستوطنيه من تحقيق مخططاتهم العدوانية التي تحاك ضد الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف“.

وأكد على مواقفه السابقة بالتمسك بحق الـمسلمين وحدهم في الـمسجد الأقصى الـمبارك بجميع مصلياته، وساحاته، ومرافقه، وما دار عليه السور فوق الأرض وتحت الأرض.

وشدد على موقفه الثابت باعتبار مبنى مصلى باب الرحمة جزءًا لا يتجزأ من الأقصى، ومواصلة فتحه لأداء الصلاة فيه، والعمل الفوري على تعميره وترميمه من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية ولجنة الإعمار، باعتبارهما الـمسؤولتين وصاحبتي الاختصاص في ذلك، من دون تدخل من قبل سلطات الاحتلال بأي شكل من الأشكال.

وفي الإطار ذاته، اقتحم مئات المستوطنين اليهود، الليلة الماضية، بلدة كفل حارس شمالي مدينة سلفيت (شمال القدس المحتلة)، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة المقامات التاريخية، بحماية أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر محلية في كفل حارس أن العشرات من المستوطنين اقتحموا البلدة عقب انتشار قوات كبيرة من جيش الاحتلال في أحيائها، واعتلاء أسطح عدد من منازلها، وإغلاق مداخلها، ونصب حواجز عسكرية.