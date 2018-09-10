المشير حفتر يلتقي وزير الخارجية الإيطالي في بنغازي

دعا وزير الخارجية الإيطالي إنزو مورافو ميلانيزي، رسميًا القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، للمشاركة في المؤتمر المزمع عقده في روما حول الأزمة الليبية.

وبحث الوزير الإيطالي في لقاء جمعه مع المشير حفتر في مدينة بنغازي، مساء اليوم الإثنين، الانتخابات الليبية المرتقبة في البلاد، وفقًا لما أكّده مصدر عسكري ليبي لموقع “إرم نيوز”.

وبحسب ذات المصدر، تطرق الجانبان خلال اللقاء إلى مستقبل العملية السياسية في ليبيا، وفرص نجاح المؤتمر المرتقب في روما.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن المشير حفتر أعلن موافقته على المشاركة في المؤتمر المقرر عقده خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لمناقشة الأزمة الليبية.

وجاء اللقاء بعد يومين من تصريحات سياسية إيطالية أكّدت على أن المشير حفتر “شخصية محورية” في ليبيا، ويجب التواصل معه من خلال إجراء مباحثات حول مستقبل العملية السياسية في ليبيا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، عبر تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن “اللقاء سيركّز على إجراء حوار سياسي شامل مع جميع الأطراف، برعاية المبعوث الأممي غسان سلامة، من أجل الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا”.

وذكرت أن زيارة الوزير تهدف إلى دعم الحوار السياسي، وعملية المصالحة الوطنية التي أطلقتها الأمم المتحدة، ودعم عملية سياسية شاملة، قبيل إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي.

ووصفت وزيرة الدفاع في الحكومة الإيطالية إليزابيتا ترينتا، المشير خليفة حفتر في وقت سابق، بأنّه “شريك” في الحوار الرامي إلى إنهاء الأزمة القائمة في ليبيا.

وقالت لصحيفة “كورييري ديلا سيرا”، يوم الخميس الماضي، إن بلادها ترفض التدخل العسكري في ليبيا حتى وإن تدهورت الأوضاع الأمنية من جديد.

وتسعى إيطاليا من خلال المؤتمر إلى دعم تحقيق الاستقرار في ليبيا، وجمع الأطراف الداخلية والخارجية المهتمّة بتحقيق تقدم إيجابي في البلاد، وتمكين الليبيين من التعبير عن آرائهم، وفق ما صرح به ميلانيزي في وقت سابق.