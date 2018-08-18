أنباء عن إطلاق سراح وكيل وزارة داخلية ليبيا السابق فرج إقعيم بأمر من خليفة حفتر

أفادت تقارير إخبارية ليبية، اليوم السبت، أنّ ترتيبات نهائية تجري الآن للإفراج عن وكيل وزارة داخلية حكومة الوفاق، فرج إقعيم، المحتجز منذ تشرين ثاني /نوفمبر الماضي، بعد تصريحات مناهضة لقائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر.

ونقلت صحيفة “أسطر” المحلية عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إنّ “إجراءات الإفراج عن إقعيم ستتم خلال ساعات في إطار عفو ممنوح من قائد الجيش خليفة حفتر، ضمن المصالحة الوطنية، واستجابة لمناشدات شيوخ العواقير وبرقة”.

وفي وقت سابق قالت صحيفة “توكرة” المحلية إنّ “وفدًا من مشائخ قبيلة العواقير برئاسة الشيخ فرج مفتاح العبدلي، عمدة القبيلة، ومحمود بوشريمة عميد بلدية توكرة توجه إلى مقر القيادة العامة للجيش بهذا الشأن”.

وكانت قوات من الجيش الوطني الليبي، سيطرت على مقرات إقعيم بمدينة بنغازي في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2017، إثر تصريحاته المثيرة للجدل، واعتقلته ونقلته لسجن الشرطة العسكرية بالمرج ومن ثم إلى سجن الرجمة بالمدينة.