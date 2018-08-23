مفوضية المجتمع المدني بليبيا: نقل مقر المنظمة من بنغازي “غير قانوني”

قالت رئيسة المفوضية الوطنية الليبية لمنظمات المجتمع المدني، عبير منينة، إن قرار نقل مقر المفوضية من بنغازي إلى طرابلس “غير قانوني”.

وهذا أول ردة فعل من المنظمة على قرار نقلها مقرها إلى طرابلس.

وقالت منينة في حديث لـ”إرم نيوز”، إن “قرار نقل المركز الرئيسي للمفوضية إلى طرابلس، يعد أمرًا مخالفًا لقرار إنشائها رقم 12 لسنة 2012 والذي ينص في مادته السابعة على أن مدينة بنغازي هي المقر الرئيسي”.

وأضافت أن “خبر إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية، ونقل مقرها، لم نعلم به رسميًا بأي طريقة، وسمعنا به عبر الإعلام فقط”.

وحذرت من أن “هذا القرار من شأنه أن يقسم هذه المؤسسة إلى جزئين، أسوة بكل المؤسسات في الدولة الأمر الذي كنا نحاول ألا يحدث مع منظمة تعمل بعيدًا عن السياسة وتداعياتها”.

وأشارت إلى أن “الحكومات الليبية المختلفة لم تدعم المفوضية التي تضم حوالي 23 مكتبًا و6 فروع على مستوى ليبيا، ولم تتعاط معها الجهات الرسمية، مما أثقلها بالالتزامات المختلفة”.

ولفتت إلى أنه “سيتم التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لتفعيل مذكرة كنا قد قدمناها السنة الماضية لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بخصوص نقل تبعية المفوضية إلى مجلس النواب مباشرة”.

يذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة جديد ونقل المقر الرئيسي من بنغازي إلى طرابلس، الأمر الذي اعتبره كثير من نشطاء المجتمع المدني “عملًا غير قانوني ولا يجوز تنفيذه”، مطالبين البرلمان بـ”تعطيل هذا القرار”.